Tolisso ICONSPORT_365613_0216

L1 : L'OL cartonne et domine l'équipe type

Ligue 104 mai , 9:20
parCorentin Facy
0
L'équipe type de la 32e journée de Ligue 1 :
Gardien : Diaw (Le Havre)
Défenseurs : Centonze (Nantes), Mbow (PFC), Lloris (Le Havre), Abner (OL)
Milieux : Milieux : Tolisso (OL), Matondo (PFC), Moreira (OL)
Attaquants : Sinayoko (AJA), Ganago (Nantes) et Mara (AJA)
Les classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur gardien : Hervé Koffi (Angers)
Meilleur joueur : Mamadou Sangaré (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
Articles Recommandés
ICONSPORT_365059_0254
Premier League

PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki

Lepaul ICONSPORT_365613_0038
Rennes

L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul

Neymar privé de Mondial par Carlo Ancelotti
Foot Mondial

Neymar bouscule un coéquipier et dit adieu au Mondial

ICONSPORT_365493_0022
OM

Greenwood a quitté l'OM le 11 février

Fil Info

04 mai , 11:00
PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki
04 mai , 10:40
L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul
04 mai , 10:20
Neymar bouscule un coéquipier et dit adieu au Mondial
04 mai , 10:00
Greenwood a quitté l'OM le 11 février
04 mai , 9:40
Mbappé fait la Une à Madrid, le public l'abandonne
04 mai , 9:00
ASSE : Les « Bee Gees de Kilmer Sports » n'ont pas peur
04 mai , 8:40
OL : Trop fort mais insupportable, Tolisso créé la polémique
04 mai , 8:20
PSG : Barcola vendu, son agent prépare l'opération
04 mai , 8:00
OM : Furieux, McCourt vire huit joueurs

Derniers commentaires

TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

PSG 3 Bayern 2

PSG : Barcola vendu, son agent prépare l'opération

Il ne partira pas .Il sera remplaçant mercredi vu que Kvara marche sur l'eau.L.E titularisera certainement Doué à droite mais on peut compter sur sa rentree à la 60 ,70 eme

L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul

C ' est ses " collégues " qui choississent les nominés , peut-être que les choix sont trop tôt dans la saison mais c'est ainsi ...

Mbappé fait la Une à Madrid, le public l'abandonne

Il y a sa compet cet été. Ferme ton journal Kylian et fais nous rêver.

PSG : Le Bayern jure de ne pas reprendre 5 buts

Marie-Therese ne jurez pas !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading