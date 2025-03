L1 ‍: Lille s'offre le derby du Nord sur une belle boulette

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

27e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre-Mauroy.

Lille OSC - RC Lens : 1-0.

But : Fernandez-Pardo (19e) pour Lille.

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, le Lille OSC s’est adjugé le derby du Nord de la France face à Lens sur un but gag (1-0).

De retour aux affaires après une trêve internationale qui a permis de réparer les têtes après une dernière semaine compliquée, entre l’élimination de la Ligue des Champions et la défaite à Nantes en championnat, Lille voulait repartir de l’avant en s’offrant le derby du Nord. Et sur la première période, les Dogues avaient tous les arguments pour arriver au but. Après une première occasion de Fernandez-Pardo (2e), le LOSC ouvrait la marque grâce à une boulette du gardien lensois. Sur une remise en retrait anodine d’Antonio, Ryan s'emmêlait effectivement les pinceaux et perdait le ballon sous la pression de Fernandez-Pardo, qui marquait dans le but vide (1-0 à la 19e). Ryan se rachetait ensuite en stoppant une nouvelle tentative de l’attaquant belge (29e), puis la barre le sauvait sur un tir contré par El Aynaoui (42e), avant un nouvel arrêt décisif face à Mukau (45e+3).

💥 | Matias Fernandez-Pardo débloque la situation pour le LOSC ! 🔓🇧🇪



🔗 https://t.co/pdk45Ooqpi ! 👈 pic.twitter.com/pQQlgXVRHK — DAZN France (@DAZN_FR) March 30, 2025

Au retour des vestiaires, la rencontre s’équilibrait un peu plus, les occasions se faisaient plus rares. En fin de match, Lens jouait son va-tout avec des opportunités de Nzola (86e) et Agbonifo (90e), mais sans réussir à trouver la faille dans l'équipe lilloise, qui remportait donc ce derby du Nord au bout de l'ennui.

𝑳𝑬 𝑵𝑶𝑹𝑫 𝑬𝑺𝑻 𝑹𝑶𝑼𝑮𝑬 ❤️🤍



Le LOSC s’impose dans le 100ème Derby du Nord en @Ligue1 de l’Histoire 🤩



Fiers de vous messieurs 👏#LOSCRCL 90’ I1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/s6JuAG44ma — LOSC (@losclive) March 30, 2025

Grâce à ce succès, le LOSC de Bruno Genesio dépasse l’OL et Strasbourg pour remonter dans le Top 5 du championnat, à seulement deux points du podium. De son côté, le RCL de Will Still s'enfonce dans le ventre mou du championnat avec sept points de retard sur les places européennes.