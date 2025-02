L1 ‍: Lille gagne et sort Monaco du podium

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans une affiche de standing entre Lille et Monaco, c'est le LOSC qui réalise une excellente opération en s'imposant (2-1) contre le club de la Principauté.

La Ligue 1 avait programmé une affiche qui sentait bon l'Europe ce samedi après-midi, puisque Lille, toujours qualifié en Ligue des champions, et candidat au podium, recevait une formation de Monaco fraichement éliminée, mais qui souhaite finir dans le Top 3 afin d'avoir un ticket pour la prochaine C1. Et face à une équipe de l'ASM forcément fatiguée par les efforts faits à Benfica, le LOSC réussissait à prendre un net avantage (2-0) grâce à un doublé signé Haraldsson (22e et 42e), ce dernier profitant des largesses défensives de Monaco.1 Cependant, juste avant la pause, Minamino réduisait le score (2-1, 45e+1).

Dominateurs en première période, solides en seconde, les Dogues s'imposent face à l'AS Monaco et passent devant leur adversaire du jour 👏



Prochain rendez-vous, à Paris, samedi prochain 🔜#LOSCASM 𝟵𝟬' 𝗜 𝟮-𝟭 — LOSC (@losclive) February 22, 2025

Menée au score, l'AS Monaco jetait toutes ses forces dans la bataille afin d'essayer de ramener au moins un point de Lille, sans y parvenir. A la fois par maladresse, mais également grâce à un Chevalier encore une fois excellent, et une défense du LOSC au bord de la rupture, mais qui n'a finalement pas craqué. Au classement, Lille est désormais passé devant Monaco, l'ASM reculant même à la cinquième place derrière Nice, alors que le Gym reçoit Montpellier, lanterne rouge dimanche.