L1 : Lille et Lens, le Nord répond présent

Par Claude Dautel

Après le PSG et l'OL, on attendait de connaître l'état de forme de deux autres grosses cylindrées de la Ligue 1, Lens et Lille. Les deux clubs nordistes ont été au rendez-vous.

La première journée de la saison de Ligue 1 est riche en buts, et surtout elle démontre que les équipes destinées à jouer le haut du tableur sont en forme. Il est vrai que la perspective de voir 4 équipes descendre en fin de saison a incité tout le monde à être au top dès le début de saison. Et du côté de Lille, le LOSC a déjà affiché ses ambitions en s’imposant 4-1 face à une équipe d’Auxerre qui espérait probablement mieux pour son grand retour en Ligue 1. A noter que Lille menait déjà 2-0 après 3 minutes de jeu.

S’il n’y a une équipe pour laquelle on ne s’en faisait, à priori, pas trop, c’est le RC Lens. En forme lors des matchs des préparations, les Lensois avaient pris leur distance (3-0) face à Brest grâce à un triplé de Sotoca, mais le club breton revenait à 3-2 et donnait quelques sueurs froides aux Sang et Or, lesquels parvenaient cependant à sauver l’essentiel, à savoir la victoire.

De son côté, Montpellier s’est rassuré, puisque le club héraultais avait enchaîné cinq défaites lors des cinq matchs de préparation, tout cela dans la foulée d’une fin de saison très compliquée. Mais face à une formation de Troyes qui n’a jamais abdiqué, le MHSC s’est finalement imposé (3-2), grâce notamment à un doublé de Savanier.

Enfin, il fallait un bon vieux 0-0 pour fêter cette reprise de la Ligue 1 et il a eu lieu au Stade Raymond-Kopa où Angers et Nantes se sont séparés sur ce score nul et vierge.