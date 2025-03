L1 ‍: Lille enterre Montpellier et rattrape Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Montpellier 1-0

But : David (50e)

Lille a finalement pris le dessus sur une équipe montpelliéraine très défensive. Le LOSC a gagné 1-0 pour revenir sur la 4e place gardée par Monaco. Montpellier fonce vers la Ligue 2.

Entre deux confrontations de Ligue des champions contre Dortmund, le LOSC devait écarter Montpellier. La lanterne rouge de Ligue 1 offrait une belle petite résistance en première période. Jouant très bas sur le terrain, le MHSC laissait peu d'espaces aux Lillois. Les occasions nordistes n'étaient pas nombreuses, à part une frappe de David au ras du poteau héraultais (17e). Malgré 83% de possession de balle au repos, Lille décevait son public. Après le repos, Montpellier se créait sa meilleure occasion. Chotard récupérait le ballon dans les 30 mètres lillois mais sa frappe était ensuite contrée (48e). Une frayeur qui poussait le LOSC à accélérer.

David ouvrait le score deux minutes plus tard, déviant la frappe d'Ismaily dans le but de Lecomte. Le LOSC avait fait le plus dur mais le second but ne venait pas. André envoyait une belle frappe, laquelle était magnifiquement détournée par Lecomte (56e). Montpellier était trop peu dangereux offensivement pour renverser le match. Le MHSC était même heureux de finir à 11 après le tacle de dernier défenseur de Kouyaté sur Fernandez-Pardo. La VAR interpellait l'arbitre qui laissait le jaune. Lille s'imposait finalement 1-0 pour revenir à égalité de points avec Monaco. Toujours dernier avec 15 points, Montpellier voit son avenir s'obscurcir.