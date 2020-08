L1 : Lens-PSG reporté au 10 septembre ?

Dans : Ligue 1, PSG, Lens.

Le match Lens-PSG qui devait avoir lieu samedi soir va certainement être reporté au jeudi 10 septembre à la demande du club de la capitale.

La LFP n'avait clairement pas prévu que des clubs français puissent aller loin dans le Final 8 de l'UEFA puisque la 1ère journée de Ligue 1 se jouait en même temps que la finale de la Ligue des champions. Et de retour de Lisbonne ce lundi, après un isolement de deux semaines, et un ultime match joué dimanche face au Bayern Munich, les joueurs et le staff du PSG ont incité les dirigeants parisiens à demander un report du match prévu à Lens samedi soir. Selon la chaîne Téléfoot, le RC Lens et Canal+ ont accepté cette requête du Paris Saint-Germain et mardi la commission des compétition de la Ligue de Football Professionnel devrait annoncer un report de Lens-PSG au jeudi 10 septembre.