L1 : Le PSG renverse les Verts !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Parc des Princes

PSG-ASSE 3-1

Buts : Mbappé (42e, 47e), Danilo (52e) pour le PSG ; Bouanga (16e) pour Saint-Etienne

Mené 0-1 d'entrée, Paris a renversé la situation dans le sillage d'un Kylian Mbappé stratosphérique et d'une attaque très en jambes.

Le PSG mettait le pied sur le ballon en début de match face à une équipe stéphanoise bien organisée. Les Verts défendaient bien et se projetaient vite vers l'avant. Youssouf sollicitait une première fois Donnarumma (12e) avant que Bouanga ne piège les Parisiens. Danilo tardait à dégager le ballon et se le faisait subtiliser par le Gabonais qui trompait Donnarumma d'une frappe croisée. Derrière, le PSG monopolisait le ballon mais était bien incapable de venir gêner un très attentif Bernardoni. Il détournait les tentatives de Mbappé et un coup-franc de Messi. Mais, juste avant la pause, il devait s'incliner face au jeune attaquant français servi idéalement dans la profondeur par la Pulga. Le portier stéphanois dont les mains manquaient de fermeté sur la frappe.

156 - Kylian Mbappé égale Zlatan Ibrahimovic comme 2e meilleur buteur de l’histoire de Paris toutes compétitions confondues, avec 156 réalisations. Historique. #PSGASSE pic.twitter.com/uiYoM7YmAI — OptaJean (@OptaJean) February 26, 2022

Après avoir encaissé juste avant le repos, les Verts allaient craquer à l'autre plus mauvais moment possible, juste après le retour des vestiaires. Kylian Mbappé et Lionel Messi formait un duo diabolique sur la pelouse. L'Argentin se promenait dans une forêt de joueurs et de jambes adverses avant de servir Mbappé qui ajustait encore une fois Bernardoni. Ce doublé l'amène à 156 buts avec Paris, soit autant que Zlatan Ibrahimovic avant lui. Quelques minutes plus tard, d'un extérieur du pied génial, il déposait le ballon sur le crâne de Danilo qui se faisait pardonner sa bourde de la première période. Derrière, les Parisiens géraient et voulaient encore en marquer plus mais Messi, Di Maria ou Neymar pêchaient dans la finition. Avec ce succès, Paris conforte encore sa position en tête du championnat alors que Saint-Etienne, 16e, reste sous la menace de ses poursuivants en bas de classement.