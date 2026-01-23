ICONSPORT_283183_0070

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Ligue 123 janv. , 21:50
parMehdi Lunay
1
19e journée de Ligue 1 :
Stade Abbé-Deschamps
Auxerre-PSG 0-1
Buts : Barcola (79e) pour le PSG
Encore très inefficace dans la finition, le PSG a attendu 79 minutes pour prendre le dessus sur Auxerre (0-1). Le PSG reprend la tête avant OM-Lens samedi.
Après la terrible déception de Lisbonne, le Paris Saint-Germain faisait du déplacement à Auxerre un rendez-vous important de sa semaine. Une victoire était indispensable pour rebondir et mettre la pression sur Lens qui joue l'OM samedi soir. Le PSG entamait fort la partie mais butait sur un énorme Donovan Léon dans les buts auxerrois. Le portier écœurait deux fois Barcola dans les 3 premières minutes, puis Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos ou encore Mbaye. Auxerre faisait légèrement trembler le PSG en contre.
Doué et Dembélé venaient prêter main forte aux Parisiens en seconde période mais les hommes de Luis Enrique continuaient de gâcher. Très en vue ce soir, Bradley Barcola mettait longtemps avant de régler la mire. Désiré Doué ratait lui un but tout fait devant la cage vide (76e). Le scénario de l'année passée avec un nul 0-0 entre l'AJA et le PSG semblait se répéter. Cependant, Paris trouvait enfin la faille...en contre. Un corner auxerrois était rapidement dégagé et Barcola trompait Léon d'une balle piquée.
Grâce à ce succès, le PSG reprend la tête du championnat (45 points), 2 de plus que Lens. Les Sang et Or sont obligés de battre Marseille au Vélodrome pour reprendre leur bien.

Ligue 1

23 janvier 2026 à 20:00
Auxerre
0
1
Match terminé
Paris Saint Germain
Barcola79'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
S. Mara
AuxerreAuxerre
SORT
D. Loader
AuxerreAuxerre
Remplacement
90
ENTRE
L. Coulibaly
AuxerreAuxerre
SORT
K. Danois
AuxerreAuxerre
Remplacement
85
ENTRE
E. Owusu
AuxerreAuxerre
SORT
S. Diomande
AuxerreAuxerre
Remplacement
85
ENTRE
R. Faivre
AuxerreAuxerre
SORT
L. Sy
AuxerreAuxerre
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

