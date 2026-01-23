L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Encore un match à sens unique qu'on aurait pu perdre. Et encore un central à côté de ses pompes. Cette fois c'était une équipe bis très remaniée et en 3-4-3 rien pour nous réussir mais le sort a enfin tourné en notre faveur. Beraldo toujours aussi nul et stupide j'ai bien cru qu'il allait causer un péno pour un acte comme celui qu'il a commis qui lui a valu jaune. Barcola a pour le coup été trés bon et a enfin trouver le but pour le relancer avec un poil de veine mais vu toute la poisse qu'il trainait c'est mérité. Doué à contrario a été intéressant à la construction mais nul dans la surface. Kvara sur sa lancée toujours très actif et pesant. Et bonne surprise avec Zabarnyi qui a enfin pondu un bon match solide et propre. La victoire a été cruciale en espérant que nos copines sardines nous aident à conserver la 1ère place ce serait fendard 😂