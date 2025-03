L1 ‍: Le PSG marche sur Lille, Liverpool est prévenu

Dans : Ligue 1.

Ligue 1, 24e journée

Parc des Princes

PSG-LOSC 4-1

Buts : Barcola (6e), Marquinhos (22e), Dembélé (28e), Doué (37e) pour le PSG ; David (80e) pour Lille

Rien à faire, le PSG est trop fort pour ses adversaires français. 5e de Ligue 1, le LOSC a pris une claque 4-1 face à des Parisiens irrésistibles, surtout en première période.

La Ligue 1 offrait un choc européen à ses téléspectateurs avec ce PSG-LOSC. Les deux clubs joueront un huitième de finale de Ligue des champions la semaine prochaine. De quoi promettre un feu d'artifice dès ce soir...sauf que Paris avait le sens de la fête solitaire. Les Parisiens étouffaient leurs adversaires d'entrée. Les ballons revenaient sans cesse dans la surface lilloise et les buts s'enchaînaient. Une frappe de Dembélé détournée par Chevalier était reprise dans le but vide par Barcola. Puis, Marquinhos marquait son premier but de la saison de la tête. Dembélé ajoutait le troisième après une belle action collective.

Enfin, Doué envoyait un missile dans la lucarne de Chevalier. L'addition aurait pu être plus lourde sans les interventions du jeune portier nordiste. A 4-0 au repos, les observateurs prévoyaient déjà un score très lourd à la fin. Mais, le PSG gérait la seconde période. Les débats étaient ennuyeux et le temps passait plus lentement. Tout bénéfice pour Lille qui attaquait pour sauver l'honneur. C'était chose faite par David. Cela ne suffira pas à consoler le LOSC. Le PSG écrase un peu plus la Ligue 1 et envoie un message clair à Liverpool avant mercredi. Le LOSC tombe au 5e rang et se prépare très mal avant son déplacement à Dortmund mardi.