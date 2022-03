L1 : Le PSG est déjà champion, l'OM ne fait pas peur à Paris

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Malgré sa grosse défaite survenue en terres monégasques, le Paris Saint-Germain conserve douze points d'avance sur Marseille, deuxième. Un écart insurmontable à neuf journées de la fin du championnat alors que le PSG a un calendrier favorable à venir.

La saison du Paris Saint-Germain s'est achevée après l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. Au sens propre, la Ligue 1 est déjà jouée depuis de nombreux mois au vu de l'écart entre le PSG et ses poursuivants. Rien ne devrait priver le club de la capitale de son dixième titre de champion dans l'hexagone, ni même l'Olympique de Marseille. Ceci dit, Paris a perdu beaucoup de points ces dernières semaines avec des défaites à Nantes, à Nice et ce dimanche à Monaco sur le score de 3-0. Mais au Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino font le travail avec 40 points pris sur 42 possible, soit treize victoires et un seul match nul en quatorze matchs disputés devant Auteuil et Boulogne. En ce moment, le PSG fait preuve de peu d'efficacité en Ligue 1 avec seulement six points obtenus lors des cinq dernières journées.

L'OM et un écart insurmontable

Ce sont bien Jorge Sampaoli et les Marseillais qui ont réalisé la très bonne opération du week-end en championnat avec un succès (2-1) obtenu devant l'OGC Nice, désormais quatrième au classement. Les Phocéens sont donc les seuls poursuivants du PSG, à douze unités presque insurmontables malgré le revers parisien en Principauté. Kylian Mbappé, Léo Messi et leurs partenaires ont un calendrier très favorable à venir face à de nombreuses équipes de bas de tableau : Lorient, Clermont, Troyes, Metz...Le seul faux pas imaginable risque d'avoir lieu face à l'OM le 17 avril prochain. Le Classico se jouera dans la capitale face à des Marseillais, déjà vainqueurs ici-même la saison dernière sur le score de 1-0. Vu le niveau du PSG au Parc des Princes et le calendrier stratosphérique qui attend l'OM, les Parisiens feront tout pour ne pas tomber à nouveau à domicile face aux Marseillais. Encore engagés en Ligue Europa Conference, les Marseillais vont jouer le PAOK en quarts de finale et doivent encore affronter Lyon, Strasbourg, Paris et Rennes d'ici fin mai. Le titre n'est pas dans l'objectif, et le podium sera avant tout à aller chercher.