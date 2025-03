L1 ‍: Le PSG écrase Saint-Etienne, le titre se rapproche ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-PSG 1-6

Buts : Stassin (9e) pour l’ASSE ; Ramos (43e sur pen.), Kvaratskhelia (50e), Doué (53e, 66e), Neves (62e), Mbaye (90e) pour le PSG

Après un premier acte compliqué, le PSG a accéléré le tempo pour faire plier l'AS Saint-Etienne. Un succès 6-1 pour une équipe parisienne invaincue et toujours aussi irrésistible.

Impressionnant depuis le début d'année 2025, le PSG allait-il faiblir à cause de la trêve internationale ? La première période ne rassurait pas les supporters parisiens. L'ASSE bousculait Paris et ouvrait même le score. Stassin concluait de la tête une belle action collective des Verts. Le PSG réagissait ensuite mais l'imprécision offensive était notable. En bonne position, Ramos tirait sur Larsonneur (40e). L'attaquant portugais rectifiait le tir sur penalty après avoir subi une faute légère de Tardieu. Paris n'était pas plus serein ensuite puisque Stassin manquait de redonner l'avantage à Saint-Etienne. La mi-temps devait faire du bien aux Parisiens.

C'était le cas. Le début de seconde acte était à sens unique avec des vagues parisiennes sur les buts foréziens. Kvaratskhelia donnait l'avantage au leader du championnat après un enchaînement crochet-frappe. Dans la foulée, Doué mystifiait Larsonneur pour le troisième but. Dans une défense en grande souffrance, Paris se baladait. Neves ajoutait le quatrième but avant un raid solitaire de Doué pour le cinquième but. Le jeune parisien était relativement peu attaqué par les joueurs adverses. En fin de match, le jeune Mbaye inscrivait le sixième but de près. 6-1, le PSG pourrait être sacré champion en cas de match nul entre Monaco et Nice. L'ASSE reste 17e, en attendant le jugement de la LFP sur le match à Montpellier.