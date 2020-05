L1 : Le président de Rennes soutient Aulas...et se rétracte

Dans : Ligue 1.

Invité de RTL, le président de Rennes a reconnu que son homologue de Lyon avait raison concernant la fin de la saison de L1. Mais le club breton a rapidement démenti un soutien au projet de reprise du Championnat.

Intronisé il y a quelques mois au poste de président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Holveck a fait le buzz ce samedi soir en affirmant sur RTL que finalement Jean-Michel Aulas ne pouvait être critiqué concernant sa position sur l’arrêt trop précoce de la Ligue 1 et son désir de repartir. « Sur le fond, Jean-Michel Aulas a raison ! Et personne ne dit le contraire (...) On est allé un peu vite sur la décision. Tous les clubs étaient partis pour poursuivre. Tout était en place pour la reprise, avec un protocole sanitaire », a confié le dirigeant rennais. Une déclaration qui n’a pas échappé au patron de l’Olympique Lyonnais, lequel a directement son homologue rennais via les réseaux sociaux. « Si Nicolas Holveck pense que j’ai raison sur le fonds, il faut vite accepter de terminer le championnat plutôt que de s’asseoir et protéger une décision d’arrêt du championnat injuste et catastrophique sur un plan économique ! », réagissait Jean-Michel Aulas.

Mais dans la soirée, le Stade Rennais a tenu à rectifier le tir. « Le Stade Rennais F.C. tient à apporter une précision concernant la reprise des propos tenus par son Président Nicolas Holveck sur RTL sur une possible reprise du championnat. En aucun cas il n’a validé cette possibilité à l’antenne (...) Le Président du Stade Rennais F.C. a convenu que l’arrêt du championnat a été décidé rapidement mais a vite rappelé qu’il s’agissait d’une décision présidentielle. Décision que jamais le Président des Rouge et Noir ne contestera », a indiqué le club qui s’est finalement classé troisième du championnat de Ligue 1 stoppé à la 28e journée.