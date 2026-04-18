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L1 : Le LOSC ne profite pas du cadeau marseillais

Ligue 118 avr. , 23:02
parMehdi Lunay
0
30e journée de Ligue 1
Stade Pierre-Mauroy
LOSC-Nice 0-0
Coup d'arrêt pour le LOSC après 4 succès de rang. Les Lillois ont buté sur un bloc niçois solidaire 0-0. Lille ne s'échappe pas dans la course au podium.
Le match des extrêmes ou presque en avril. Avant de recevoir Nice, Lille marchait sur l'eau avec 4 victoires consécutives et 11 buts marqués. Les Niçois glissaient eux vers la zone rouge. Dans ces conditions, rien d'étonnant à constater que le LOSC dominait les débats. L'ouverture du score était proche sur une frappe déviée de Perraud bien détournée par Diouf (8e). Néanmoins, Nice était proche du hold-up avec un but de Wahi en contre (12e). Un hors-jeu microscopique poussait la VAR à annuler le 1-0 Niçois.
Un peu stérile dans le premier acte, Lille accélérait le tempo après la pause. Mbemba trouvait le poteau de la tête avant un incroyable manqué d'Haraldsson devant les cages (53e). Bousculée, la défense niçoise était toujours à la limite mais elle tenait. Après plusieurs penaltys réclamés en vain par les Lillois, l'arbitre les écoutait sur un contact entre Mendy et Perraud (69e). Toutefois, c'était licite. La VAR intervenait et annulait la sanction. Maladroit, Lille devait se contenter d'un 0-0 décevant au final.
3e, le LOSC possède 54 points, deux de plus que l'OM et trois que l'OL. Tout petit bol d'air pour Nice, 15e avec 29 points donc 5 de mieux qu'Auxerre.

Ligue 1

18 avril 2026 à 21:05
LOSC Lille
0
0
Match terminé
Nice
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Özer
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
90
I. Jansson
NiceNice
Remplacement
90
ENTRE
G. Perrin
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
M. Fernandez Pardo
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
90
ENTRE
T. Antunes Gouveia
NiceNice
SORT
S. Wahi
NiceNice
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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