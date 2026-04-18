L1 : Le LOSC ne profite pas du cadeau marseillais

30e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Coup d'arrêt pour le LOSC après 4 succès de rang. Les Lillois ont buté sur un bloc niçois solidaire 0-0. Lille ne s'échappe pas dans la course au podium.

Le match des extrêmes ou presque en avril. Avant de recevoir Nice, Lille marchait sur l'eau avec 4 victoires consécutives et 11 buts marqués. Les Niçois glissaient eux vers la zone rouge. Dans ces conditions, rien d'étonnant à constater que le LOSC dominait les débats. L'ouverture du score était proche sur une frappe déviée de Perraud bien détournée par Diouf (8e). Néanmoins, Nice était proche du hold-up avec un but de Wahi en contre (12e). Un hors-jeu microscopique poussait la VAR à annuler le 1-0 Niçois.

Un peu stérile dans le premier acte, Lille accélérait le tempo après la pause. Mbemba trouvait le poteau de la tête avant un incroyable manqué d'Haraldsson devant les cages (53e). Bousculée, la défense niçoise était toujours à la limite mais elle tenait. Après plusieurs penaltys réclamés en vain par les Lillois, l'arbitre les écoutait sur un contact entre Mendy et Perraud (69e). Toutefois, c'était licite. La VAR intervenait et annulait la sanction. Maladroit, Lille devait se contenter d'un 0-0 décevant au final.

3e, le LOSC possède 54 points, deux de plus que l'OM et trois que l'OL. Tout petit bol d'air pour Nice, 15e avec 29 points donc 5 de mieux qu'Auxerre.