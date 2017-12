L1 : Le LOSC coule encore, Metz regagne enfin

Dans : Ligue 1, LOSC, Metz, RCSA, Dijon.

Lors du dix-huitième multiplex de la saison en Ligue 1, le LOSC a sombré à Dijon, Metz a retrouvé le chemin de la victoire, et Strasbourg a enchaîné contre Toulouse.

Alors que le LOSC rêvait de remporter son 800e match en Ligue 1 à Dijon, le club nordiste a plutôt vécu un nouveau cauchemar... Sèchement battus 0-3 par le DFCO de Said, auteur d'un doublé, à cause d'une première mi-temps catastrophique, les Dogues rechutent après leur défaite au PSG et restent donc barragistes. De son côté, Dijon fait la bonne opération de la soirée en remontant à la huitième place du championnat avec ses 24 points.

Juste devant, Strasbourg fait lui aussi son entrée dans le Top 10 grâce à sa victoire contre Toulouse (2-1). En enchaînant une sixième rencontre de suite sans défaite, le promu alsacien s'éloigne confortablement de la zone rouge, située à neuf unités. Par contre, le TFC est au plus mal en chutant à la 17e place, puisque Troyes s'est adjugé une précieuse victoire contre Amiens (1-0) dans un match marqué par un énorme bug de la goal-line technology.

Dans les autres parties du soir, Metz a enfin remporté son deuxième succès de la saison au MHSC grâce notamment au premier but en pro de Basin (3-1). Pour son retour à Montpellier, Hantz s'offre donc une première victoire sur le banc des Grenats, qui sont cependant à dix points du premier non-relégalbe. Enfin, Caen et Guingamp se quittent bons amis (0-0)... pour s'enfoncer dans le ventre mou de la L1.