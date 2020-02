L1 : La VAR c’est un cauchemar, les arbitres accusés !

Dans : Ligue 1.

Vendredi soir, c’est sans briller que l’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire sur la pelouse de Metz en Ligue 1 (0-2).

Un succès obtenu dans la polémique puisque les Gones ont bénéficié d’un penalty qui a mis bien du temps à se décider avec le VAR puisque le but de Moussa Dembélé a été inscrit un très long moment après la faute de main des Grenats. De plus, ce penalty a été retiré après l’échec de Cornet, le gardien de Metz étant bien trop loin de sa ligne au moment de la frappe de l’Ivoirien. Dans les faits, la VAR n’a pas fait d’erreur majeure durant cette rencontre. Mais selon Mickaël Madar, c’est l’utilisation de l’assistance vidéo par les arbitres qui constitue le réel problème.

« Une victoire rassurante de l’OL avant la Juve ? Un résultat positif, c’est toujours rassurant. Maintenant, dans la manière, Lyon a bénéficié de faits de jeu qui ont favorisé sa victoire. Sur l’ensemble du match, l’OL n’a pas dominé avec beaucoup d’occasions. C’est bien d’aborder le match contre la Juve avec cette victoire. Mais par rapport à la VAR, c’est affolant… C’est presque scandaleux. Tout le monde a vu cette main. Entre l’action et le penalty marqué par Dembélé, il y a eu sept minutes… Pour les joueurs, les spectateurs et les téléspectateurs, c’est un cauchemar. La VAR a du bon, mais la façon dont elle est utilisée, on en a marre… L’arbitre doit prendre ses responsabilités en allant voir la vidéo directement. C’est main, c’est penalty, et stop, on arrête ça ! » a accusé le consultant de Canal Plus, pour qui le problème majeur de la VAR réside clairement dans l’utilisation des arbitres. Éric Wattellier, arbitre de la rencontre entre l’OL et Metz à Saint-Symphorien, appréciera…