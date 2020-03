L1 : La saison terminée le 31 août, accord sur les fins de contrat ?

Dans : Ligue 1.

La date du 30 juin semble illusoire pour terminer la saison, on parle désormais de fin août et d'une solution pour que les joueurs dont le contrat s'achève en juin puissent rester deux mois de plus.

Tout cela peut sembler totalement dérisoire en cette période de crise sanitaire majeure, mais le football mondial doit essayer de préparer l’après épidémie de coronavirus. Et le scénario d’une fin de toutes les compétitions d’ici juillet, pourtant acté ces derniers jours, semble avoir déjà volé en éclats. Si tout le monde est d’accord pour vouloir que les compétitions 2019-2020 se terminent, L'Equipe indique que la FFF aurait revu ses plans et une réunion en visioconférence, présidée par Noël Le Graët, aurait entériné l’idée que la saison puisse durer jusqu’au 31 août. Une refonte du calendrier qui permet d'inclure les compétitions nationales, européennes, mais également les matchs amicaux de l’équipe de France prévus en mars et qui ont été annulés.

Autre sujet important évoqué lors de ce rendez-vous entre les clubs, la LFP et la FFF, la situation des joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin. Car forcément, si la saison dure jusqu’au 31 août, il sera impossible pour eux d'y participer sans aucun contrat. Cependant, là encore l’unanimité semble être de mise avec la possibilité pour les clubs de négocier directement avec chaque joueur la prolongation d’un ou deux mois les contrats actuels, et si le joueur refuse cette offre, alors ils pourront signer où ils le souhaitent mais sans avoir le droit de participer aux compétitions.