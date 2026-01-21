L1 : La commission de discipline clémente avec Del Castillo

Réunie comme tous les mercredis, la commission de discipline de la LFP a rendu ses décisions un peu plus tôt que d'habitude. Aucune suspension de longue durée n'a été décidée en Ligue 1. Coupable d'une vilaine semelle sur Nicolas Tagliafico lors d'OL-Brest, Romain Del Castillo a écopé d'un match ferme assorti d'un match supplémentaire avec sursis.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Romain DEL CASTILLO (Stade Brestois 29.)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026

Abdulai Juma BAH (OGC Nice)

Valentin BARCO (RC Strasbourg Alsace)

Morgan GUILAVOGUI (RC Lens)

Marvin SENAYA (AJ Auxerre)

Tylel TATI (FC Nantes)