L1-L2 : Les dates des barrages dévoilées

La LFP a communiqué la date des barrages de promotion/relégation entre la Ligue 1 et la Ligue 2

Jeudi 21 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1

Barrage aller de Ligue 1 McDonald’s : vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT – 16ème de Ligue 1 McDonald’s

Dimanche 24 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1

Barrage retour de Ligue 1 McDonald’s : 16ème de Ligue 1 McDonald’s – vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT

Le vainqueur des barrages de la Ligue 2 devra se sortirt d’un petit parcours du combattant pour avoir le droit de défier le 16e de Ligue 1.

Mardi 12 mai 2026 à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Play-off 1 : 4ème de Ligue 2 BKT – 5ème de Ligue 2 BKT

Vendredi 15 mai 2026 à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Play-off 2 : 3ème de Ligue 2 BKT – vainqueur du Play-off 1 de Ligue 2 BKT

Les dates des barrages entre la Ligue 2 et le National sont également connues

Mardi 19 mai 2026 à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Barrage aller de Ligue 2 BKT : 3ème du National – 16ème de Ligue 2 BKT

Dimanche 24 mai 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Barrage retour de Ligue 2 BKT : 16ème de Ligue 2 BKT – 3ème du National