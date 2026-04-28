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L1-L2 : Les dates des barrages dévoilées

Ligue 128 avr. , 11:36
parGuillaume Conte
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La LFP a communiqué la date des barrages de promotion/relégation entre la Ligue 1 et la Ligue 2.
Jeudi 21 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1
Barrage aller de Ligue 1 McDonald’s : vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT – 16ème de Ligue 1 McDonald’s
Dimanche 24 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1
Barrage retour de Ligue 1 McDonald’s : 16ème de Ligue 1 McDonald’s – vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT
Le vainqueur des barrages de la Ligue 2 devra se sortirt d’un petit parcours du combattant pour avoir le droit de défier le 16e de Ligue 1.
Mardi 12 mai 2026 à 20h30 sur beIN SPORTS 1
Play-off 1 : 4ème de Ligue 2 BKT – 5ème de Ligue 2 BKT
Vendredi 15 mai 2026 à 20h30 sur beIN SPORTS 1
Play-off 2 : 3ème de Ligue 2 BKT – vainqueur du Play-off 1 de Ligue 2 BKT
Les dates des barrages entre la Ligue 2 et le National sont également connues
Mardi 19 mai 2026 à 20h30 sur beIN SPORTS 1
Barrage aller de Ligue 2 BKT : 3ème du National – 16ème de Ligue 2 BKT
Dimanche 24 mai 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
Barrage retour de Ligue 2 BKT : 16ème de Ligue 2 BKT – 3ème du National
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Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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