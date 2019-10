L1 : L'OM respire un grand coup avant le Classique contre le PSG

Dans : Ligue 1, OM, RCSA.

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Strasbourg : 2-0.

Buts : Kamara (3e) et Strootman (90e+5) pour l'OM.

Dans un match assez fermé, l’Olympique de Marseille a dominé le Racing Club de Strasbourg grâce à Kamara et Strootman (2-0).

À l’arrêt ces dernières semaines, le club phocéen devait impérativement repartir de l’avant après cette trêve internationale. Et le moins que l'on puisse dire, c’est que l’OM lançait parfaitement les hostilités en ouvrant le score par Kamara, qui, après une remise de Strootman, trompait Sels avec l’aide d’Ajorque (1-0 à la 3e). Après ce but, Mandanda se montrait (18e), Caleta-Car touchait le poteau (20e), Radonjic trouvait la transversale (55e), et Khaoui tentait sa chance (70e)... mais c'est Strootman qui tuait le suspense sur un penalty obtenu par Benedetto à la dernière seconde de jeu (2-0 à la 95e).

Grâce à ce deuxième succès de la saison au Vélodrome (2-0), le premier depuis le 15 septembre dernier, l'équipe d'André Villas-Boas profite pleinement des défaites de ses principaux concurrents pour remonter à la quatrième place du championnat avec ses 16 points, à une longueur du podium. De quoi donner de la confiance avant le Classique face au PSG de la semaine prochaine ! De son côté, Strasbourg, qui n’a toujours pas marqué à l’extérieur cette saison, est dernier de la L1 avec neuf unités.