L1 ‍: L'OM offre le titre au PSG, Daniel Riolo est sidéré

Par Corentin Facy

L’OM a chuté de manière inattendue à Reims samedi après-midi, offrant quasiment le titre au PSG dès la fin du mois de mars. Une situation qui prouve le faible niveau de la Ligue 1 selon Daniel Riolo.

Ceux qui pensaient il y a quelques mois qu’il y aurait du suspense pour le titre en Ligue 1 ont eu tout faux. L’Olympique de Marseille, brillant par moment fin 2024, a un temps espéré tenir la distance avec le Paris Saint-Germain. Mais alors que nous ne sommes même pas encore au mois d’avril, l’équipe de Roberto De Zerbi accuse un retard de 22 points sur le leader du championnat et n’est même plus deuxième depuis la victoire de l’AS Monaco contre Nice. L’écart entre les deux clubs est donc toujours aussi colossal… et c’est assez déprimant pour le suspense en Ligue 1. Sur son compte X, Daniel Riolo a d’ailleurs regretté que Marseille n’ait pas pu concurrencer le PSG plus longtemps.

L'OM a offert le titre de champion de France au PSG

« Donc l’OM a décidé d’offrir le titre au PSG avant même le mois d’avril en se faisant dérouiller à Reims… magnifique L1 !! Le niveau est horrible… » a pesté le journaliste de RMC sur ses réseaux sociaux. Difficile de lui donner tort, quand on voit le niveau de l’OM sur les dernières semaines. Battu à Auxerre, contre Lens, face au PSG et donc sur la pelouse de Reims, les coéquipiers de Mason Greenwood et d’Adrien Rabiot n’ont rien fait pour pouvoir lutter avec le Paris Saint-Germain pour le titre. C’est désormais la qualification directe pour la Ligue des Champions qui est en danger en Provence, l’OM étant à présent troisième avec un point de retard sur Monaco et seulement deux points d’avance sur l’OGC Nice. Les sept derniers matchs de la saison seront cruciaux pour savoir qui ira en C1 l’an prochain. Nul doute que si Marseille venait à rater le coche, l’été serait une nouvelle fois terrible et plein de rebondissements autour de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.