L1 ‍: L'OL se fait plaisir et humilie Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

22e journée de Ligue 1

La Mosson

L'OL bat Montpellier : 4 buts à 1

But pour Montpellier : Tanguy Coulibaly (38e)

Buts pour l'OL : Georges Mikautadze (3e), Ernest Nuamah (50e), Corentin Tolisso (53e) et Alexandre Lacazette (73e)

Ce dimanche en Ligue 1, Montpellier recevait l'OL à la Mosson. Les Gones souhaitaient enchainer après leur succès à domicile face à Reims.

L'OL veut prendre des points en Ligue 1 et ce, le plus rapidement possible. Les Gones rêvent de Ligue des champions et n'ont plus de temps à perdre. Après sa belle partition face à Reims le week-end passé, l'Olympique Lyonnais avait une belle occasion d'enchainer face à un Montpellier en grande difficulté ce dimanche. Les hommes de Paulo Fonseca ont fait le show avec une nouvelle large victoire. Georges Mikautadze a parfaitement lancé ses coéquipiers avec un but dès la 3e minute de jeu. Si l'OL a globalement dominé la première période, le club rhodanien s'est néanmoins fait surprendre peu avant la pause. Tanguy Coulibaly est en effet venu égaliser.

73' 𝗟𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 🫡



Sur un centre d'Abner, Alex Lacazette vient couper la trajectoire pour tromper Lecomte ! 🔥



1-4 #MHSCOL pic.twitter.com/pfIxaBMZQO — Olympique Lyonnais (@OL) February 16, 2025

Mais voilà, la puissance offensive lyonnaise reste bien supérieure à celle des Héraultais et dès le retour des vestiaires, Ernest Nuamah a redonné l'avantage à l'OL suite à un superbe enchainement. Quelques minutes plus tard, Corentin Tolisso a fait le break d'une tête à bout portant. Enfin, Alexandre Lacazette clôturera le spectacle à un quart d'heure de la fin en coupant un centre parfait d'Abner. A noter que les Gones auraient pu inscrire encore plus de buts, notamment par l'intermédiaire de Malick Fofana.

Au classement, ce succès permet à l'OL de prendre provisoirement la 5e place, avec 36 points. De son côté, Montpellier s'enlise un peu plus à la dernière place avec seulement 15 points en 22 matchs disputés.