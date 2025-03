L1 ‍: L'OL giflé à Strasbourg pour sa rentrée ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-OL 4-2

Buts : Santos (55e), Bakwa (60e), Emegha (74e), Amo-Ameyaw (89e) pour Strasbourg ; Tolisso (62e), Mikautadze (90e+7 sur pen.) pour l’OL

Lancé vers le podium, l'OL a subi un sérieux coup d'arrêt à Strasbourg. Les Alsaciens l'ont emporté 4-2 au terme d'une superbe seconde période. Ils dépassent les Lyonnais et s'affirment comme une vraie menace dans la course à l'Europe.

Vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs en Ligue 1, l'OL fait de nouveau peur dans la course à la Ligue des champions. Cependant, Strasbourg était tout aussi effrayant avec un bilan identique et un jeu enthousiasmant. La première période était nettement dominée par les visiteurs. Lyon étouffait Strasbourg par son pressing. Les Alsaciens n'avaient aucune occasion quand les hommes de Fonseca faisaient trembler la Meinau. Mikautadze frappait la barre (9e), Petrovic accumulait les arrêts et l'OL se voyait même refuser un but pour un hors-jeu de Nuamah (40e). Au repos, la copie lyonnaise était presque parfaite. Il ne restait qu'à concrétiser au tableau d'affichage...

Et, malheureusement pour les supporters rhodaniens, la donne changeait radicalement après le repos. Strasbourg était survolté et faisait le siège du but de Perri. Il ne fallait que 10 minutes au Racing pour trouver la faille via une tête de Santos sur corner. Sur l'une des nombreuses attaques rapides des Alsaciens, Bakwa envoyait une superbe frappe dans le petit filet opposé. La seule réaction des Gones était une tête victorieuse de Tolisso. Néanmoins, Strasbourg finissait fort. Emegha prenait le dessus sur Niakhaté et trompait Perri d'une frappe croisée. Puis, l'ancien lyonnais Diego Moreira faisait un festival sur le côté gauche avant de servir Amo-Ameyaw pour le 4-1. Mikautadze sauvait l'honneur sur un penalty dans les arrêts de jeu.

Avec ce succès, Strasbourg prend la 5e place à l'OL et s'affirme comme un concurrent sérieux pour la Ligue des champions. Lyon pourrait même passer 7e en fonction du résultat de Lille contre Lens dimanche.