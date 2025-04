L1 ‍: L'OL champion de France des buteurs, le PSG et l'OM humiliés

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Comme souvent ces dernières années, l'Olympique Lyonnais mise sur des joueurs de la maison pour atteindre ses objectifs. Au niveau de la formation, l'OL n'a pas d'équivalent en France depuis 25 ans dans le domaine offensif, les statistiques sont éloquentes.

Invaincu en Ligue 1 cette saison, le Paris Saint-Germain est sur une autre planète que ses adversaires français. Néanmoins, difficile de ne pas corréler cette domination avec le pouvoir financier des Parisiens. Même si le PSG a troqué les stars contre de jeunes joueurs talentueux depuis deux ans, les montants investis par la direction parisienne sont hors de portée des 17 autres équipes. Sans ces incroyables achats, la hiérarchie serait-elle grandement bouleversée en Ligue 1 ? On serait tenté de répondre oui et le compte X Météo Foot Maps Infos et Stats renforce cette impression.

L'OL, meilleur formateur d'attaquants en Ligue 1

Très attaché aux chiffres, il a calculé le nombre de buts inscrits par les clubs français au XXIème siècle en fonction des joueurs qu'ils ont formés. Le classement donné est bien différent de celui du championnat de France 2024-2025. L'OL est incontestablement au-dessus en France dans le domaine offensif. Le club rhodanien est en tête avec 476 buts marqués. Finaliste de la Gambardella cette année, Rennes se classe deuxième avec 250 buts. Montpellier complète le podium avec 243 buts.

✨️ 221 buts d'écart avec le deuxième, le Stade Rennais et près de 400 sur le PSG et l'OM, c'est du DÉLIRE ! A.Lacazette y est pour beaucoup..!



➡️ Les 18 clubs comptant le plus de BUTS INSCRITS par des JOUEURS FORMÉS AU CLUB en Ligue 1 au XXI ème siècle !



La suprématie lyonnaise est logique avec l'apport d'Alexandre Lacazette, 158 buts en Ligue 1 dans sa carrière. Lyon a aussi pu compter sur Karim Benzema, Sidney Govou, Nabil Fekir ou encore Rayan Cherki pour faire augmenter le bilan comptable. Ses grands rivaux hexagonaux ne peuvent pas en dire autant. Si le LOSC s'en tire bien avec 205 buts, Monaco et l'ASSE n'en sont qu'à 131 et 130 buts. Mais que dire du PSG et de l'OM ? Ils sont à la traîne avec 86 réalisations pour les Marseillais et seulement 80 pour les Parisiens. Si « Droit au but » est la devise de l'Olympique de Marseille, c'est plus que jamais la philosophie dans le centre de formation lyonnais.