L1 ‍: Grâce à Cardona, l'ASSE prend une option contre Metz ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Barrage aller de Ligue 1 :

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - FC Metz : 2-1.

Buts : Sissoko (19e), Cardona (81e) pour l’ASSE ; Traoré (45e) pour Metz.

Au terme d’un match haletant et plein de suspense, l’AS Saint-Etienne a pris une longueur d’avance sur Metz dans la course à la montée en L1 en s’imposant 2-1 sur sa pelouse du Stade Geoffroy-Guichard.

Vainqueur des play-offs de la Ligue 2, l’ASSE voulait impérativement faire un bon résultat devant son public du Chaudron pour croire pleinement en une remontée en L1 en vue du match retour à Metz. Et après un début de match compliqué, avec notamment un poteau de Mikautadze (15e), ce sont les Verts qui marquaient les premiers ! Sur un centre en retrait de Cafaro, Sissoko se jouait de Sané sur son contrôle avant de tromper Oukidja d’un piqué croisé pour ouvrir la marque (1-0 à la 20e). Un but libérateur pour Sainté… jusqu’au coup de froid avant la pause. Sur un corner tiré par Camara, Traoré sautait effectivement plus haut que Batubinsika pour égaliser de la tête avec une glissade de Larsonneur en prime (1-1 à la 45e).

Malgré ce refroidissement en fin de première période, l’ASSE ne lâchait pas l’affaire. Suite à une occasion ratée (64e), Cardona redonnait l’avantage à Saint-Etienne en fin de match dans une ambiance de folie ! Sur un centre de Cafaro au point de penalty, le sauveur de la maison verte devançait Oukidja pour marquer de la tête le but victorieux (2-1 à la 81e).

90e+5 : On a gagné la première manche. C’est tout. À dimanche ! 👊



💚 2-1 🟡 #ASSEFCM pic.twitter.com/iXVosCEUks — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 30, 2024

Désormais, les supporters des Verts peuvent donc croire en une remontée en L1 pour la saison prochaine. Puisque pour retrouver l’Elite du football français, deux ans après l’avoir quitté dans ce même barrage d’accession face à Auxerre, Saint-Etienne ne devra juste pas perdre à Metz dimanche après-midi dans un match qui sentira la poudre.