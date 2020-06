L1 : Didier Quillot souhaite bonne chance à l’OL

Dans : Ligue 1.

Même si la LFP s’est gardée de tout triomphalisme après la décision du conseil d’état, qui enterre en tout cas les derniers espoirs de l’OL de voir la saison reprendre, Didier Quillot a tout de même multiplié les interventions médiatiques pour saluer ce dernier dénouement. Le directeur général de la LFP a en tout cas souligné que la haute juridiction avait reconnu que l’arrêt du championnat tenait debout et était la décision qui s’imposait avec les données présentées. Malgré les critiques incessantes son encontre, Didier Quillot a en tout cas tenu à dire qu’il comprenait l’acharnement de Jean-Michel Aulas, histoire au passage de faire comprendre que le président de l’OL oeuvrait beaucoup plus pour son compte que pour l’intérêt du football français.

« Jean-Michel Aulas a défendu son club et on peut le comprendre. Je ne pense pas qu'il était nécessaire de critiquer et vilipender la Ligue comme cela a été fait car celle-ci exécute simplement les décisions prises par son CA. Je souhaite maintenant bonne chance à l'OL pour la Ligue des champions, pour que nous ayons deux clubs avec le PSG en quart de finale », a souligné le dirigeant de la LFP dans un entretien à L’Equipe. Reste à savoir si l’OL aura vraiment sa chance, après six mois sans matchs, face à une équipe de la Juventus qui se prépare elle à reprendre la compétition dans les jours qui viennent.