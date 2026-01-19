ICONSPORT_282550_0089

L1 : Dembélé et Greenwood, l'attaque de feu de l'équipe type

Ligue 1
par Corentin Facy
0
L’équipe type de la 18e journée de Ligue 1 selon les notes de L’Equipe :
Gardien : Mpasi (Le Havre)
Défenseurs : Nuno Mendes (PSG), Mbow (PFC), Cresswell (TFC), M.Sarr (Lens)
Milieux : Abner (OL), Zaïre-Emery (PSG), Greenwood (OM)
Attaquants : Hidalgo (TFC), Gboho (TFC) et Dembélé (PSG)
Classements cumulés depuis le début de la saison selon les notes de L’Equipe :
Meilleur joueur : Malang Sarr (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

