L1 : Cartons rouges, les arbitres vont continuer

Les premières journées de Ligue 1 confirment que les arbitres français ont décidé de frappe fort. Lors de cette 3e journée de Championnat, il y a eu 11 expulsions. Et en Ligue 2 c'est la même musique.

Quatre joueurs expulsés lors du seul Montpellier-Auxerre, trois du côté de Saint-Etienne contre Le Havre en Ligue 2, et un total de 18 cartons rouges distribués ce week-end dans les deux championnats majeurs en France, les arbitres ont eu la main lourde. Bien évidemment, ces décisions donnent lieu à d’innombrables débats, notamment sur le fait qu’il y a parfois deux poids deux mesures. Il reste que cette rigueur des arbitres français n’est pas seulement liée au hasard. Comme à chaque début de saison, il a été décidé de serrer la vis, histoire de donner de bonnes habitudes aux joueurs et aux entraîneurs, et cette fois c’est la relation arbitres-joueurs qui est mise en avant, les officiels voulant en finir avec les discussions incessantes sur le terrain. Interrogé sur ces expulsions en série, Saïd Ennjimi, ancien arbitre de Ligue 1, y voit surtout du positif.

Les expulsions en Ligue 1, c'est pour le bien du foot

Car la direction nationale de l’arbitrage ne distribue pas des primes supplémentaires à chaque carton rouge comme certains l’affirmaient avec malice. Si les expulsions pleuvent en Ligue 1 et en Ligue 2 durant ce mois d’août, c’est un choix fait pour l’avenir. « Il ne faut pas dire que les arbitres ont tort d’agir, bien au contraire. Car c’est justement parce qu’ils affichent d’entrée une nécessaire fermeté face à des joueurs ayant souvent tendance à s’engager avec excès pour gagner leur place que les choses peuvent ensuite s’apaiser. C’est salutaire, car c’est aussi grâce à cela qu’on aura plus de spectacle, plus de fluidité dans le jeu et plus de buts », fait remarquer, dans le quotidien sportif, Saïd Ennjimi. Tout le monde est prévenu, les rouges vont continuer à fleurir, et ce sera pour le bien du Championnat de Ligue 1.