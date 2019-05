L1 : Caen en L2, les barrages pour Dijon, le PSG chute

Dans : Ligue 1, PSG, OL, OM, SMC, Dijon, Monaco.

Lors du grand multiplex de la 38e et dernière journée de Ligue 1, les gros bras du championnat ont déçu alors que Dijon a envoyé Caen en Ligue 2.

Le seul suspense de la soirée concernait la lutte pour le maintien. Au final, et après des matchs sous haute pression, c’est Dijon qui fait la bonne opération en s’offrant sa place pour les barrages face à Lens ! Grâce à son succès contre Toulouse (2-1), le DFCO remonte au 18e rang avec ses 34 points. Une unité devant Caen, qui tombe donc en Ligue 2 aux côtés de Guingamp suite à sa défaite à domicile face à Bordeaux (0-1). Devant, Amiens, victorieux face à l’En Avant (2-1), et Monaco, défait dans le derby à Nice (0-2), se maintiennent donc en L1.

Dans le haut de tableau, les deux premiers de L1 n’ont pas respecté leur rang… Puisque le PSG chute à Reims (1-3), malgré un but de Mbappé, et le dauphin lillois ne fait pas mieux à Rennes (1-3). Derrière, l'OL renverse Nîmes (3-2), après une fin de match complètement folle avec un doublé de Cornet et un but de Ndombele, pour la dernière de Genesio. En dessous du podium, l’ASSE prend un point à Angers (1-1), et l’OM s’empare de la cinquième place du championnat en venant à bout du MHSC (1-0) avec un but de Thauvin et un carton rouge de Balotelli. Et dans le dernier match du soir, Strasbourg l’emporte à Nantes (0-1).