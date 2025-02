L1 ‍: Brest s'offre Nantes et la 7e place de l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-Brest 0-2

Buts : Ajorque (9e), Lees-Melou (90e+6)

Après une grosse défaite contre le PSG, Brest voulait reprendre sa marche en avant à Nantes. Les Brestois partaient bien, ouvrant le score d'entrée par Ajorque sur une action confuse. La défense nantaise et les arbitres croyaient que Lees-Melou était sorti du terrain sur la remise décisive mais la VAR disait le contraire. Brest aurait pu doubler la mise avant le repos mais Lopes s'interposait devant Ajorque. La seconde mi-temps était beaucoup plus nantaise. Les Canaris poussaient mais leur maladresse annulait leurs chances de revenir. Abline trouvait le poteau quand Cozza seul dans la surface tirait au-dessus. A la dernière minute, Lees-Melou ajoutait même un second but pour Brest en contre.

Grâce à ce succès, Brest dépasse Lyon à la 7e place. Nantes concède sa première défaite en Ligue 1 en 2025 et occupe toujours le 14e rang.