L1 ‍: Brest freiné dans sa remontée par Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 22e journée

Stade Francis-Le Blé

Brest-Auxerre 2-2

Buts : Ndiaye (60e), Ajorque (79e) pour Brest ; Perrin (18e, 74e) pour Auxerre

Malgré son échec cuisant face au PSG en Ligue des champions, Brest était dans une bonne période. 8es de Ligue 1 au coup d'envoi, les Bretons pouvaient revenir dans le top 6 en cas de succès. Cependant, le piège auxerrois semblait se refermer sur les hommes d'Eric Roy. Malgré une forte domination, Brest se faisait surprendre par l'AJA et Gaëtan Perrin. L'attaquant auxerrois mettait encore Bizot à contribution juste après son but. Brest poussait pour revenir et réussissait à marquer juste avant le repos par Baldé. Néanmoins, le superbe retourné de l'ancien lyonnais était refusé pour hors-jeu.

Les efforts bretons payaient sur coup-franc avec une partie de billard. Ndiaye déviait le ballon du tibia pour récompenser Brest. Un quart d'heure plus tard, le défenseur breton envoyait le ballon sur sa propre barre. Perrin rôdait au second poteau et crucifiait Bizot pour la seconde fois de la soirée. Comme contre Toulouse la semaine passée, Auxerre ne tenait pas son avantage. Bien servi par Baldé, Ajorque égalisait de la tête. Ce nul laisse Brest au 8e rang de la Ligue 1 (32 points) tandis qu'Auxerre reste 11e (25 points) après son 10e match sans victoire de suite.