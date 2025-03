L1 ‍: Auxerre coule Montpellier, Le Havre climatise Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

27e journée de Ligue 1

Auxerre - Montpellier : 1-0

Angers - Rennes : 0-3

Le Havre - Nantes : 3-2

Ce dimanche en Ligue 1, Auxerre recevait Montpellier dans un match très important pour les Héraultais. Les Bourguignons n'ont cependant pas tremblé et pris le meilleur sur un MHSC qui se rapproche de plus en plus de la Ligue 2.

Montpellier est plus que jamais dans la difficulté en Ligue 1. Quelques jours après avoir vu son match interrompu à domicile face à Saint-Etienne, les Héraultais ont de nouveau connu un coup dur ce dimanche. Le MHSC a pourtant montré un visage plutôt satisfaisant en Bourgogne mais l'AJA a fait parler son talent pour ouvrir le score grâce à Florian Ayé à la 82e minute. Un scénario assez cruel pour Montpellier, bon dernier du championnat avec 15 petits points au compteur et qui se rapproche d'une descente en Ligue 2. De son côté, Auxerre est 10e avec 35 points.

🔚 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬!!! 🎉



Ça a été compliqué, ça a été long à se dessiner, mais elle est là cette victoire !!! 𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎 𝐋𝐄𝐒 𝐆𝐀𝐑𝐒 !!! 🔵⚪#TeamAJA #AJAMHSC (1-0) pic.twitter.com/ov1mxMk6cd — AJ Auxerre (@AJA) March 30, 2025

Dans les autres rencontres du jour, Rennes n'a fait qu'une bouchée d'Angers (3-0) pour renouer avec le succès en Ligue 1. Arnaud Kalimuendo (à deux reprises) et Ismaël Koné ont fait mouche pour les Bretons, 12e avec 32 points et qui prennent leurs distances avec la zone rouge. Enfin, Le Havre a croqué Nantes dans les ultimes minutes de jeu grâce à un but de Timothée Pembélé à la 88e minute. Une victoire 3 buts à 2 des Normands qui leur permet de souffler au classement. Le HAC est 16e (24 points) et barragiste mais revient à 2 points de Reims (15e). Nantes est 13e (27 points) et encore très loin d'être tiré d'affaire.