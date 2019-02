L1 : ASSE-Strasbourg fixé au mercredi 13 février

Dans : Ligue 1, ASSE, RCSA.

En raison des conditions climatiques très mauvaises sur la région de Saint-Etienne durant le week-end, le match entre l'ASSE et Strasbourg, qui devait avoir lieu dimanche, a été reporté. Et la LFP a annoncé ce lundi la nouvelle date de cette rencontre importante. « Reportée en raison de fortes chutes de neige, la rencontre AS Saint-Etienne – RC Strasbourg (23e journée de Ligue 1 Conforama) a été reprogrammée par la Commission des Compétitions de la LFP au mercredi 13 février à 19h00 », indique la LFP.