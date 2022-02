L1 : Antonetti et Armand, baston à Lille !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le match nul entre Lille et Metz s'est terminé avec une violente bagarre entre l'entraîneur de Metz et Sylvain Armand.

Plus que la rencontre, franchement insipide, entre Lille et Metz, ce sont les derniers instants du match qui vont faire parler. Car avant même le coup de sifflet final, Frédéric Antonetti, le coach messin, et Sylvain Armand, l’ancien joueur désormais coordinateur sportif du LOSC présent au bord de la touche, se sont empoignés vigoureusement, poussant l’arbitre à venir expulser Antonetti. En conférence de presse, ce dernier a donné sa version des faits et a accusé la France de ne pas aimer les techniciens dans son genre.

« Est-ce que vous croyez que le président de Lille et son coordinateur sportif doivent être à deux mètres de moi dans la surface pour mettre la pression sur le quatrième arbitre ? Je connais la chanson, je suis un bon client et j'ai raison sur le fond. S'ils n'étaient pas venus est-ce qu'il y aurait eu l'incident ? Quand on m'agresse je réponds. J'ai pris le rouge mais je ne me laisse pas faire sur un terrain. Je dois faire le beauf de service. Vous adorez les entraîneurs BCBG. En France, vous n'aimez que les BCBG. Vous n'aimez pas les mecs qui ont un peu de tempérament. Je le sais, je ne suis pas aimé. Ce n'est pas grave », a précisé l’entraîneur corse, histoire de mettre de l'huile sur le feu même si effectivement la présence des deux dirigeants lillois à ce instant du match sur le bord du terrain est pas vraiment normale. La commission de discipline va évidemment se saisir rapidement de l'affaire.