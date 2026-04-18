ICONSPORT_364575_0123

L1 : Angers et Le Havre grapillent un peu

Ligue 118 avr. , 20:56
parMehdi Lunay
0
30e journée de Ligue 1
Stade Raymond-Kopa
Angers-Le Havre 1-1
Buts : Peter (28e) pour Angers ; Boufal (13e) pour Le Havre
Exclusion : Sanganté (75e) pour Le Havre
Angers et Le Havre avaient besoin d'un succès pour s'éloigner définitivement de la zone rouge. Le HAC démarrait mieux le match et ouvrait logiquement le score via Boufal. Cependant, cette réalisation réveillait le SCO qui recollait un quart d'heure plus tard. Prosper Peter concluait devant le but un beau mouvement à trois. En seconde période, le ballon allait d'un but à l'autre dans un match vivant. Le Havre avait les meilleures situations mais Koffi était infranchissable. L'exclusion directe de Sanganté pour un pied haut freinait les Havrais sur la fin de match.
On en restait à 1-1 finalement. Angers se rapproche clairement du maintien. Le SCO est 13e avec 34 points, 4 unités devant son adversaire du jour 14e qui devra cravacher sur les 4 matchs restants.

Ligue 1

18 avril 2026 à 19:00
Angers SCO
Peter28'
1
1
Match terminé
Le Havre
Boufal13'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
L. Nego
Le HavreLe Havre
Carton jaune
90
L. Mouton
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
90
ENTRE
D. Mosengo
Le HavreLe Havre
SORT
R. N'Diaye
Le HavreLe Havre
Remplacement
89
ENTRE
L. Machine
Angers SCOAngers SCO
SORT
M. Sbai
Angers SCOAngers SCO
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
ICONSPORT_364596_0058
Equipe de France

CdM 2027 : La France encore frustrée par les Pays-Bas

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée

ICONSPORT_364593_0030
Ligue 1

L1 : Le LOSC ne profite pas du cadeau marseillais

ICONSPORT_364585_0067
Premier League

Ang : Man Utd joue un sale tour à Chelsea

Fil Info

18 avr. , 23:10
CdM 2027 : La France encore frustrée par les Pays-Bas
18 avr. , 23:03
L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée
18 avr. , 23:02
L1 : Le LOSC ne profite pas du cadeau marseillais
18 avr. , 22:59
Ang : Man Utd joue un sale tour à Chelsea
18 avr. , 22:47
ASSE : Philippe Montanier digère mal le fiasco corse
18 avr. , 22:25
PSG-Bayern : Un international allemand probablement forfait
18 avr. , 22:15
TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18 avr. , 22:03
Séisme en Ligue 2, l'ASSE tombe à Bastia
18 avr. , 22:01
L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Derniers commentaires

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

"Très honnêtement, sur ce qu’on voit, sur la qualité de l’effectif, sur les joueurs leaders, sur le dossier de la défense qui a été géré parfaitement, et si devant Greenwood arrive à garder la régularité, faire les efforts qu’il faut pour l’équipe (ils tiennent un vrai grand joueur), ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre », assure Daniel Riolo sur RMC Tu peux vérifier c'est pas un fake, c'est du Ri(g) olo dans le texte. Ce mec dit tout et son inverse.

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Bé tiens tu m'a devancé !!!

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

jamais de la vie il a dit ça

Transfert annulé, Rashford a dégoûté le Barça

on leur vends fofana pour 35M

OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

T es tjrs entrain de parler du budget du PSG, t essayes de nous faire croire que chaque defaite du PSG est une honte, mais tu devrais nous donner le budget de Lorient, qu on rigole ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading