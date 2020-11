L1 : 30.000 euros par mois sur 14 mois, Vincent Labrune a un prix

Dans : Ligue 1.

Elu président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune gagnera 420.000 euros par an à son poste. La LFP a les moyens.

Longtemps dans l’ombre ces derniers mois, mais préparant très bien son coup, Vincent Labrune a été désigné au poste de président de la Ligue de Football Professionnel alors que Michel Denisot semblait le favori. Pas de chance pour l’ancien patron de l’Olympique de Marseille, le premier dossier qu’il est contraint de gérer concerne une décision prise par son prédécesseur, à savoir l’attribution des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à Mediapro. Un dossier qui empoisonne le football français, et qui plonge les clubs dans une crise financière pour l’instant évitée grâce à des prêts. Mais toute peine mérite salaire, et celui de Vincent Labrune permet de ne pas avoir à se faire trop de souci en fin de mois, même avec de telles responsabilités.

La fonction de président de la LFP n’est pas la plus facile du monde actuellement, mais pour occuper ce travail à plein temps Vincent Labrune, qui a cessé toutes ses autres activités, empochera 30.000 euros par mois, sur 14 mois, soit 420.000 euros par an plus le remboursement de la totalité de ses frais. Selon L’Equipe, qui révèle ce salaire du patron de la Ligue, Vincent Labrune pourra toucher une indemnité de deux ans de salaire s’il devait quitter son poste, que ce soit de manière volontaire ou pas. S'il parvient à régler le problème de Mediapro, nul doute que du côté des présidents de Ligue 1 on ne regrettera pas ce salaire accordé lors d'un conseil d'administration à la mi-octobre.