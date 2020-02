L1 : 2-2 contre Brest, Nice rate une occasion en or...

Dans : Ligue 1.

Allianz Riviera.

Match nul entre l'OGC Nice et le Stade Brestois : 2 à 2.

Buts : Ounas (23e) et Dolberg (33e) pour Nice ; Grandsir (45e) et Dante csc (53e) pour Brest.

Dans un match renversant, l’OGC Nice et le Stade Brestois se sont finalement quittés dos à dos en ouverture de la 26e journée de Ligue 1 (2-2).

En début de match, les Aiglons pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par Ounas (1-0 à la 23e) puis en doublant la mise avec Dolberg (2-0 à la 33e). Mais juste avant la mi-temps, Grandsir redonnait de l'espoir à Brest en réduisant l’écart (2-1 à la 45e). Et au retour des vestiaires, le club breton finissait même par égaliser grâce à un but... contre son camp de Dante, qui détournait un tir de Grandsir dévié par Danilo dans la cage de Benitez (2-2 à la 53e).

Une réalisation gag qui bouclait finalement la boucle (2-2). Avec ce résultat nul, l’OGCN de Patrick Vieira loupe donc une occasion en or de se rapprocher des places européennes. Désormais huitième de la L1, Nice se retrouve provisoirement à trois unités du Top 4. Brest, de son côté, se donne un peu d’air. En enchaînant un quatrième match de suite sans la moindre défaite, le SB29 d'Olivier Dall'Oglio dispose de huit points d’avance sur le barragiste dijonnais depuis sa douzième place au championnat.