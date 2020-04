L'UEFA terrorise l'Europe, une seule solution possible

Dans : Ligue 1.

La crise sanitaire du Covid-19 est encore bien présente en Europe à l’heure actuelle, et parler de déconfinement demeure très flou.

Le risque de voir le virus se propager à nouveau si tout n’est pas fait correctement est réel, et inquiète notamment les footballeurs. Pourquoi ? Parce que, pour des intérêts économiques évidents, tout le monde pousse à terminer coûte que coûte la saison 2019-2020. Jouer tout l’été pour enchainer les matchs, c’est le scénario privilégié par les fédérations nationales et l’UEFA notamment. Il suffit de voir avec quelle virulence l’instance européenne a repris les Belges de volée quand ces derniers ont annoncé la fin de leur championnat, avant de devoir faire machine arrière. Résultat, désormais, les Ligues ont peur de prendre une telle décision, car la menace est double.

Non seulement l’UEFA ne l’acceptera pas et promet une suspension de Coupe d’Europe en cas de décision de ce type. Mais en plus, juridiquement, les Ligues s’exposent à des poursuites de la part des sponsors si cette décision n’était pas justifiée. Résultat, à l’image de la LFP en France, il est désormais préférable de tout faire pour terminer la saison, à moins que la décision ne vienne d’encore plus haut. Seuls les gouvernements peuvent ainsi décider que la reprise du sport sport et des manifestations ne soit pas autorisé dans les prochains mois, ce qui correspondrait alors à un cas de force majeur, et déboucherait sur l’annulation des compétitions en bonne et due forme. Dans ce cas, l’UEFA et les sponsors ne pourraient rien dire, la décision ne découlant pas des Ligues. Autant dire que l’instance européenne fait très peur à ses pays membres, et qu’il faudrait désormais un cataclysme pour voir l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, la France ou l’Italie annoncer une saison qui n’irait pas à son terme.