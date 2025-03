Indice UEFA ‍: Le PSG et Lille doivent sauver la France

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Cinquième pays au classement UEFA, la France est plus que jamais sous la menace des Pays-Bas. Les performances de Lille et du PSG en Ligue des Champions seront déterminantes pour conserver ce rang.

Après chaque journée de coupe d’Europe, les dirigeants des clubs de Ligue 1 observent avec la plus grande attention et une bonne dose de vigilance le ranking de la France à l’indice UEFA. Et pour cause, il y a de quoi s’inquiéter car malgré les bonnes performances du PSG ou encore de Lille en Ligue des Champions, l’écart se réduit drastiquement entre la France et les Pays-Bas, qui comptent eux aussi deux clubs en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSV Eindhoven affrontera Arsenal tandis que le Feyenoord Rotterdam disputera son 8e de finale contre l’Inter Milan.

Indice UEFA : La France se prend une double claque https://t.co/eRwcoLkIcW — Foot01.com (@Foot01_com) February 21, 2025

Deux matchs qui, de la même manière que les confrontations Lille-Dortmund et PSG-Liverpool seront déterminantes pour que la France conserve son avance sur les Pays-Bas comme le souligne L’Equipe. « Avec quatre clubs (PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam, AZ Aklmaar) encore en lice en 8es de finale de Coupes d'Europe, les Pays-Bas menacent fortement la cinquième place de la France à l'indice UEFA » rappelle le quotidien national avant le coup d’envoi des huitièmes de finale de Ligue des Champions ce mardi.

Les Pays-Bas menacent la France

« La menace des Pays-Bas sur la France à l'indice UEFA n'a jamais été aussi intense depuis le début de saison. Et si les trois clubs français encore engagés en Coupes d'Europe (Paris et Lille en Ligue des champions, Lyon en Ligue Europa) venaient à sortir en huitièmes de finale, les Néerlandais auraient de grandes chances de passer devant » conclut le quotidien national. Avec seulement 5.000 points d’avance sur les Pays-Bas au ranking UEFA, la France, par ailleurs distancée par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre, ne va donc pas devoir se rater dans les semaines à venir. Lille et le PSG mais aussi l’OL en Europa League sont prévenus.