Inarrêtable, Lens met les Verts dans le rouge

Dans : Ligue 1.

6e journée de Ligue 1 - Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat l'AS Saint-Etienne 2-0

Buts pour Lens : Kakuta (15e, sp), Sotoca (81e)

Expulsions pour l'ASSE : Kolodziejczak (14e), Khazri (64e)

Invaincu depuis la 1ère journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens poursuit sur sa lancée. Ce samedi, les Sang et Or ont dominé l’AS Saint-Etienne et fait vivre un enfer à Kolodziejczak ! Le cauchemar commençait dès l’entame lorsque le défenseur stéphanois passait tout près du but contre son camp. Puis quelques minutes plus tard, l’ancien Niçois concédait un penalty et obligeait l’attaquant Ganago à sortir sur blessure.

Résultat, à l’aide la VAR, l’arbitre échangeait son carton jaune contre un rouge. Et Kakuta réussissait un nouveau penalty cette saison. De quoi accentuer la domination des locaux, privés du 2-0 par l’assistance vidéo pour un hors-jeu. Mais moins tranchants lors d’une deuxième période marquée par l’expulsion directe de Khazri pour un tacle dangereux. A 9 contre 11, c’était mission impossible pour les Verts qui concédaient un second but signé Sotoca de la tête sur corner. Voilà comment le promu s’installe encore un peu plus en haut de tableau.