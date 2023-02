Il est plus fort que Mbappé, son club le laisse filer

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur du championnat avec 14 buts inscrits, Folarin Balogun affole les compteurs au Stade de Reims.

Auteur d’une saison exceptionnelle, avec déjà 14 buts au compteur, Folarin Balogun est sans conteste la révélation du championnat 2022-2023 en Ligue 1. Le buteur du Stade de Reims est une belle surprise et c’est Arsenal qui s’en frotte les mains. En effet, Balogun n’est que prêté sans option d’achat par les Gunners, qui vont récupérer l’été prochain un attaquant à forte valeur marchande dans l’optique d’une revente, à moins que Balogun ait sa chance avec l’équipe de Mikel Arteta, ce qui n’est pas non plus impossible. Quoi qu’il en soit, il sera difficile voire impossible pour le Stade de Reims de conserver au club son phénomène. Jean-Pierre Caillot en a bien conscience et dans une interview accordée à France Bleu, le président champenois n’a pas vendu de rêve à ses supporters en confiant que Falorin Balogun ne sera plus un joueur du Stade de Reims le 30 juin prochain.

Balogun quittera Reims à la fin de la saison

« Balogun à Reims l’an prochain ? Je pense que c’est impossible. La règle du jeu est très claire : ce sont des garçons qui, quand ils nous rejoignent, savent qu’ils sont là pour se révéler et c’est une étape pour eux. Donc même si je ne décide pas à sa place, soit Folarin retournera dans son club d’Arsenal pour y avoir sa chance, soit il sera prêté à nouveau ou même transféré dans un club de très haut niveau. C’est un joueur qui doit aller encore plus haut. Alors évidemment, on va poser la question à lui, qui se sent bien ici, et à son club mais je pense qu’aujourd’hui il va falloir qu’il franchisse une étape. Donc on travaille déjà sur le futur « Balogun » le jour où il sera amené à quitter le club. Mais bon, si lui et son club sont d’accord pour faire une année supplémentaire au Stade de Reims, nous on fera tout pour que cela se fasse » a analysé avec beaucoup de lucidité le président champenois, conscient qu’il sera impossible de garder Falorin Balogun une saison de plus à Reims. Les supporters rémois ont donc tout intérêt à profiter du phénomène d’Arsenal avant qu’il ne soit trop tard.