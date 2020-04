Foot : Quel sera le 1er site de paris en ligne à tomber ? Faites vos jeux !

Dans : Ligue 1.

Le sport mondial étant à l'arrêt, les opérateurs de paris en ligne souffrent durement. Et il se pourrait même que certains ne passent pas l'été.

Le seul championnat de Biélorussie ne pourra pas sauver à lui seul l’industrie des paris en ligne, même si les effets de l’arrêt du sport mondial ont clairement dopé les audiences de la désormais célèbre Vysshaya Liga. Le JDD rapporte que dimanche dernier, près de 8.000 parieurs assistaient via le site d’un opérateur au match entre l’Isloch Minsk et Slutsk, avec des mises multipliées par 20 sur cette rencontre par rapport aux paris habituels sur ce championnat. Mais pour le reste, les parieurs ont tourné le dos aux sites spécialisés, 80% des joueurs ne s’étant pas connectés depuis un mois. Forcément, cela a un impact violent sur cette économie, même si le poker en ligne s’est refait une santé et si les paris hippiques survivent grâce aux courses à l’étranger.

Mais pour le sport, on est proche du néant et pour les responsables des 13 sites de paris en ligne autorisés en France, on commence à craindre que tout le monde ne passera pas cette crise si les épreuves sportives ne sont pas rapidement de retour. « Si les compétitions ne reprennent pas cet été, il y a aura des morts parmi les opérateurs », prévient Emmanuel Rohan de Chabot, à la tête de l’Association française du jeu en ligne (Afjel) et lui même patron d’un opérateur. Sur le plan pratique, si Winamax a garanti le salaire de ses 180 employés, la Française des Jeux a déjà dévoilé des pertes à hauteur de 120ME. Pour mémoire, certains opérateurs sont aussi des sponsors des clubs de football.