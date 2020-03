Foot : La VAR révolutionnée, les télés vont adorer

Dans : Ligue 1.

Cela fait presque deux ans que la Ligue 1 a intégré à son arbitrage l’assistance vidéo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la VAR n’a pas convaincu tout le monde…

Et pour cause, l’incompréhension règne trop souvent pour les observateurs et les supporters dans les stades, comme cela fût parfois le cas dimanche soir entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. La bonne nouvelle, c’est que les instances compétentes sont conscientes que tout n’est pas parfait puisque l’IFAB, l’instance régissant les lois fondamentales du football, envisage d’apporter quelques modifications pour la saison prochaine, selon les informations glanées par Sky Sports. L’un des changements plébiscités est la diffusion en direct à a télévision des discussions entre les arbitres de terrain et ceux de l’assistance vidéo dans un souci de transparence qui réduirait assurément les contestations des supporters.

Ancien arbitre et membre de l’IFAB, David Elleray a défendu cette possible mesure. « De nombreuses leçons ont été apprises et celles-ci seront mises en place l’an prochain. Les supporters veulent comprendre ce qui se passe et comment la décision finale a été prise. Reste à savoir si on fait ça en les laissant entendre la conversation ou en leur donnant plus d’information concernant l’échange. Il faut comprendre que les arbitres et ceux en charge du VAR subissent une énorme pression. Et particulièrement lors des moments clés et lors du visionnage des images » a indiqué l’ancien arbitre au média britannique. Reste maintenant à voir si cette décision de diffuser en direct les échanges entre les différents arbitres à la télévision sera approuvée par tout le monde. Cela pimenterait en tout cas de forte belle manière les retransmissions télévisuels...