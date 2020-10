Foot : Couvre-feu, l'OM, le PSG, l'OL, Lille joueront à huis-clos

Dans : Ligue 1.

Le Président de la République a annoncé ce mercredi soir que plusieurs grandes métropoles verront l'instauration d'un couvre-feu à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin. Les matchs de foot se joueront normalement, mais à huis-clos.

C'était attendu, mais c'est désormais officiel, puisqu'Emmanuel Macron l'a confirmé sur TF1 et France 2, à partir de samedi, et à priori pour au moins six semaines, il y aura un couvre-feu général de 21h à 6h du matin dans les plus grandes agglomérations françaises (Paris et Ile de France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse). Résultat concret pour le football, même si les matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions pourront se jouer dans les villes concernées par ces deux compétitions, il n'y aura pas de spectateur. RMC et L'Equipe annoncent en effet que c'est un huis clos général qui sera imposé dans ces régions où le coronavirus circule de plus en plus fort. Un coup dur pour les clubs concernés, et les commerces impactés, mais le Président de la République estime que c'est le prix à payer pour contenir le Covid19. D'autre part, Emmanuel Macron a précisé qu'il était probable qu'il faille composer avec ce virus jusqu'à l'été 2021, ce qui n'augure de rien pour les supporters et les clubs.