Droits TV : OM-PSG vendu d'urgence aux enchères ?

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Compte tenu du blocage de la situation dans la vente des droits de la Ligue 1, la LFP envisage de mettre d'urgence en vente les droits du seul match OM-PSG de dimanche soir.

Deux jours après que l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 soit déclaré infructueux par la LFP, ce mercredi sera crucial puisque la Ligue s’est donnée 48 heures avant de déterminer sa stratégie. Mais il y a déjà une urgence, c’est bien évidemment le match de dimanche soir entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, car pour la Ligue 1 il serait dramatique que cette rencontre soit diffusée « gratuitement » sur Téléfoot, qui ne paie pas les droits, alors que plusieurs chaînes se proposent pour diffuser la rencontre, quitte à acheter ce seul OM-PSG. Mais selon L’Equipe, face à quelques sollicitations, la Ligue de Football Professionnel pourrait décider, dans l’urgence, de faire de cette rencontre un cas à part dans le dossier des droits TV.

Le média sportif affirme que du côté de la LFP on pourrait tout simplement mettre aux enchères cette rencontre vedette de la prochaine journée de Ligue 1. « M6 et le groupe TF1 sont sur les rangs. Comme Canal+. Cette affiche pourrait être vendue au plus offrant, avec pourquoi pas, une co-diffusion sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro au début de la saison », précise Etienne Moatti. Il est vrai que cette affiche OM-PSG risque d'atteindre une audience record compte tenu des événements du match aller au Parc des Princes, des incidents récents à Marseille et surtout du départ d'André Villas-Boas. Les prochaines heures vont être chaudes dans les bureaux de la LFP, qui cette fois ne doit pas se rater.