Droits TV : La LFP dévoile les nouveaux lots, réponse le 1er février !

Dans : Ligue 1.

Poussée dans ses retranchements par le fiasco financier de Médiapro, la Ligue de Football Professionnelle a décidé de ne pas perdre de temps et a dévoilé ce mardi soir les lots remis sur le marché dans le cadre d’un appel d’offres. Les voici en détails :

Lot A : 1 match par journée de championnat dont 10 matches de choix 1 (Top 10) et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan.

Lot B : 7 matches par journée de championnat dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin.

Lot C : Les 3 multiplex des 19e, 37e et 38e journées de championnat, les 2 matches de barrage et le Trophée des Champions.

Lot D : les magazines en semaine.

Pas de révolution donc, avec le match premium du dimanche soir en vedette dans le lot A, les matchs des choix 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de chaque journée pour le lot B, les multiplex de fin de saison et les barrages dans le lot C et la couverture quotidienne dans le lot D.

Les lots de Canal+, sous vendus par BeIN Sports, ne sont donc pas remis en vente.

La consultation précise des offres peut avoir lieu sur demande jusqu’au jeudi 21 janvier, tandis que les offres ont 10 jours pour être ensuite remises à la LFP, avant le 1er février 2021, en mains propres au siège de la LFP.