Droits TV ‍: Déjà la fin de l’histoire d’amour entre Canal+ et la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En pleines négociations avec la LFP à propos de la distribution de la future chaîne du football français, Canal+ veut sortir gagnant de ce deal alors que la Ligue ne veut pas trop faire de concessions à son ancien partenaire historique. Autant dire les deux parties sont loin d’un accord.

La reprise de la Ligue 1 est annoncée pour le 15 août prochain, et pour le moment, les fans du championnat de France ne savent pas encore sur quelles chaînes ils vont pouvoir regarder les matchs de leurs équipes. Si la LFP Media avance bien dans la construction de sa plateforme L1 avec une annonce de son partenaire de production prévue la semaine prochaine, la donne est différente à propos du mode de distribution de la probable future chaîne de la L1. Il faut dire que les négociations sont complexes entre toutes les parties à propos d’un fonctionnement qui sera inédit dans une grande ligue de foot.

La Ligue refroidit Canal avec sa « prime d’exclusivité »

Se disant prêt à apporter rapidement jusqu’à un million d’abonnés à la future plateforme L1, Canal+ semblait avoir fait un bon pas vers la Ligue. Sauf que pour l’instant, le plan A prévu par Canal n’a pas été validé. La semaine dernière, Maxime Saada, le président de Canal, avait proposé à Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Media, que Canal devienne le mandataire exclusif de la distribution de cette nouvelle plateforme de la L1 auprès de tous les distributeurs français. Mais alors que Canal propose de payer un minimum garanti avant un partage de revenus, la Ligue préférerait le paiement d’une prime d’exclusivité avec un partage immédiat des revenus. Sauf que d’après L’Equipe, « le montant de cette prime, jugé bien trop élevé, aurait rapidement refroidi les ardeurs de Canal pour le moment ».

Saada veut réparer un « ancien préjudice »

La LFP, qui négocie avec beIN Sports une co-diffusion de son affiche pour proposer 100 % de la L1 sur sa plateforme, a formulé une offre chiffrée à Canal pour lui céder la gestion de sa distribution. Mais on est loin d'un accord.https://t.co/SXSSuUPS8F — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 19, 2025

Un premier accroc suivi d’un deuxième, puisque Canal et la Ligue ne sont pas d’accord sur un autre point. « Maxime Saada aurait introduit un élément important et visiblement non-négociable, sa volonté de voir un ‘ancien préjudice’ entre les deux parties réparé. Le groupe audiovisuel estime toujours avoir été victime d'une iniquité de traitement lors du cycle 2021-2024 (Amazon réglait 250 M€ par saison pour 80 % des matches et Canal 332 M€ pour deux rencontres) après la défaillance de Mediapro. Tavernost aimerait que la chaîne cryptée passe à autre chose et n'use pas de cet argument dans la négociation. Pourtant, Canal+ semble en faire une condition préalable à tout accord. Et c'est dans cette perspective qu'elle aurait par exemple proposé de récupérer cette co-diffusion de l'affiche de L1 du dimanche soir, sans régler le moindre droit pour cela sur les deux saisons à venir », peut-on lire sur le site du quotidien sportif français, qui sait que Canal a encore de belles cartes en main pour faire craquer la LFP.

Canal a l’arme beIN pour faire craquer la LFP

Tout simplement parce que la Ligue ne pourra pas se mettre Canal à dos, vu que la chaîne cryptée aura aussi son mot à dire sur l’affiche du samedi à 17h. Détenue par beIN Sports, ce match pourrait être co-diffusé par la nouvelle chaîne de la LFP afin de séduire un maximum d’abonnés. Mais sachant que Canal est le distributeur unique de beIN, la Ligue devra obtenir l’accord de Canal pour avoir les neuf matchs de chaque journée. Et en cas de non-accord avec Canal à propos de la distribution de la chaîne, la LFP se retrouvera dans une mauvaise position pour récupérer le seul match pas détenu par DAZN. Autant dire que les négociations sont encore loin d’être finies, même si les choses pourraient avancer la semaine prochaine lors d’un nouveau rendez-vous entre Canal et la Ligue.