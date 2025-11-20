DNCG : Les décisions concernant le PSG et Bastia

Les rendez-vous de mi-saison ont débuté avec la DNCG, et les premiers jugements sont tombés.

En Ligue 1, Auxerre , le PSG et Strasbourg sont passés sans trembler. Même chose pour Guingamp et Laval en Ligue 2.

En revanche, Boulogne a vu sa masse salariale et ses indemnités de mutation être encadrées.