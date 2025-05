Des promesses en l'air, Aulas est déjà prêt pour la politique

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Interrogé par l'AFP, Jean-Michel Aulas a assuré que le football féminin était promis à un bel avenir grâce à l'arrivée d'investisseurs étrangers. Dans un communiqué, l'UNFP tacle le président de la LFFP sur sa gestion du foot féminin.

Au lendemain de l'officialisation des nommés pour la prochaine cérémonie de remise des trophées UNFP, le syndicat de footballeurs a profité d'un communiqué cinglant pour adresser un énorme tacle à Jean-Michel Aulas. Plus tôt dans la semaine, le président de la LFFP avait accordé un entretien à l'AFP dans lequel il affirmait que le football féminin se portait bien et qu'il n'était pas du tout inquiet pour son avenir. « On n’est pas du tout inquiets par rapport au futur parce qu’on a préparé cette alternative et fait en sorte que si des clubs sont en difficulté, on puisse leur proposer la possibilité de faire rentrer un certain nombre de partenaires pour les aider. Des partenaires, en particulier étrangers, sont prêts à investir dans le football féminin », expliquait-il. Une sortie digne d'un grand politicien qui n'a pas du tout plu à l'UNFP.

« Il distribue de l'espoir à la criée »

« À défaut de certitudes et d'un engagement ferme, Jean-Michel Aulas, parfait dans son rôle de président de la LFFP, distribue de l'espoir à la criée, et l'on veut bien croire - et même plutôt espérer puisqu'il nous y engage - que les investisseurs étrangers, qu'il assure être prêts à franchir le Rubicon, seront bien au rendez-vous. La meilleure ligue féminine européenne, promise à la France par Jean-Michel Aulas avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, est un bel objectif, auquel les joueuses et l'UNFP veulent bien croire et pour lequel ils sont prêts à pleinement s'investir. Un objectif - une ambition - qui arrive à point nommé et permettrait de reprendre les négociations pour finaliser un accord collectif que les joueuses et leurs représentants s'impatientent de voir être mis en place. Et pas une convention inachevée et inacceptable comme celle que les clubs voudraient nous 'obliger' », a lancé le syndicat dans son cinglant communiqué.

Jean-Michel Aulas continue toutefois de bénéficier du soutien de l'UNFP, laquelle conclut son propos en réaffirmant l'espoir qu'elle porte dans le projet de l'ancien illustre président de l'Olympique Lyonnais. Mais le syndicat des joueurs et des joueuses demandent des actes concrets, et non pas des promesses de développement ou de rachats de club qui sont pour le moment uniquement sur le papier.