Des montants, des rouges et Camavinga, Rennes gagne avec la manière

Dans : Ligue 1.

2e journée de Ligue 1

Le Stade Rennais bat Montpellier 2-1 au Roazhon Park

Buts pour le Stade Rennais : Le Tallec (csc, 22e), Camavinga (77e)

But pour Montpellier : Laborde (90e+1)

Prometteuse avant le coup d'envoi, cette affiche entre le Stade Rennais et Montpellier a tenu toutes ses promesses. Principalement grâce aux Rouge et Noir qui, après une entame assez équilibrée, ouvraient le score sur une belle action de Raphinha qui provoquait le but contre son camp de Le Tallec (1-0, 22e). On passait tout près du break sur les montants touchés par Hunou.

Mais la partie basculait vraiment après l'expulsion directe du Montpelliérain Mollet (43e). Deux barres plus tard, celles heurtées par Souquet et Raphinha, l'arbitre sortait un nouveau carton rouge, cette fois contre le Rennais Terrier. Le moment choisi par l'international français Camavinga (2-0, 77e) pour réaliser un exploit personnel ! La réduction du score héraultaise signée Laborde (2-1, 90e+1) n'y changera rien, Rennes s'impose et prend provisoirement la tête du championnat.