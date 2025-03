Des abonnements offerts au McDo, DAZN se ridiculise

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête de nouveaux abonnés, DAZN multiplie les initiatives désespérées. Après les nombreuses réductions proposées ces derniers mois, le principal diffuseur de la Ligue 1 offre maintenant des abonnements pour la fin de la saison avec l’achat d’un menu au McDonald’s.

Jusqu’où ira DAZN pour augmenter ses chiffres ? Plus les mois passent et plus la plateforme de streaming s’enfonce avec des tentatives désespérées. Le principal diffuseur de la Ligue 1, très loin de ses objectifs, a proposé une succession de réductions ces derniers mois. Et notamment pour les moins de 26 ans afin d’attirer un nouveau public. Il faut croire que ses initiatives n’ont pas eu l’effet souhaité. Car cette semaine, DAZN lance une opération assez improbable.

Nouvelle promo pour le Pass Fin de saison DAZN (3 mois) offert pour la commande d'un Menu Mc Do Golden Ligue 1 😉 pic.twitter.com/EEF8nADSlk — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 17, 2025

A partir de ce lundi 17 mars et jusqu’à jeudi 20 mars, un abonnement valable pour la fin de la saison, soit les huit dernières journées de Ligue 1, sera offert pour l’achat d’un Menu Golden Ligue 1 ou d’un Menu Duo Golden Ligue 1 chez McDonald’s ! Pour profiter de l’offre, il faudra simplement commander le menu via l’application de McDonald’s, partenaire officiel du championnat français. Une offre intéressante pour les amateurs de fast food puisque le tout reviendra à seulement 16 euros, bien loin des 30 euros par mois initialement réclamés par DAZN en tout début de saison.

DAZN prêt à tout

La différence de tarif montre bien à quel point le partenaire de la Ligue de Football Professionnel est prêt à tout pour attirer des abonnés supplémentaires. Il faut dire que les derniers chiffres annoncés sont peu flatteurs. Le mois dernier, RMC nous apprenait que la société britannique venait simplement de dépasser la barre des 500 000 clients en France. A noter que l’offre via McDo ne sera accessible qu’aux 120 000 premières commandes et à de nouveaux abonnés majeurs.